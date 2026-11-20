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जिले के सभी नगर निकायों में पीएनजी लाइन बिछाने की योजना है। औरैया नगर पालिका क्षेत्र में शुक्लनटोला और विधिचंद्र मोहल्ला में लाइन बिछाई जानी है। इसके लिए कंपनी के अधिकारियों ने पालिका प्रशासन से अनुमति मांगी है। अभी यहां के लोग एलपीजी सिलिंडर पर निर्भर हैं। उन्हें हर माह ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। समय पर सिलिंडर की डिलीवरी न होने से लोग अक्सर परेशान होते हैं। इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए टोरेंट गैस कंपनी ने यह कवायद शुरू की है। कंपनी दोनों वार्डों में 450-450 लोगों को पीएनजी कनेक्शन देगी। पालिका के अन्य वार्डों में पीएनजी की लाइन पहले से ही चल रही है।इसी तरह दिबियापुर नगर पंचायत क्षेत्र में भी पीएनजी लाइन बिछाई जानी है। यह लाइन रानानगर और उपाध्याय नगर वार्ड में बिछाई जाएगी। कंपनी इन दोनों जगहों पर 800 से ज्यादा कनेक्शन देगी। इससे इन वार्डों के निवासियों को गैस आपूर्ति में सुविधा मिलेगी।वहीं, अजीतमल नगर पंचायत में पीएनजी कनेक्शन देने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। आजादनगर, आंबेडकर नगर, फिरोज नगर, सूर्य नगर, विद्यानगर और राजीव नगर में यह सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दो अन्य वार्डों में भी कनेक्शन दिए जाएंगे। यहां पर करीब 4500 कनेक्शन दिए जाने हैं। यह कार्य लोगों के घरों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।वैश्विक युद्ध के बाद जिले में एलपीजी सिलिंडरों की भारी मारामारी रही थी। 10-10 दिन तक लोगों को सिलिंडर नहीं मिल पा रहे थे। उस समय तंग आकर पीएनजी लाइन के लिए चार हजार लोगों ने पंजीकरण करा दिया था। इसके बाद कंपनी के कर्मचारियों ने कनेक्शन देने के लिए सर्वे किया तो 2500 लोग ऐसे मिले, जिन्होंने कनेक्शन लेने से इन्कार कर दिया। इनके पास सिलिंडर का विकल्प है।14400 लोगों ने किया पीएनजी के लिए पंजीकरण10240 लोग कनेक्शन ले चुके2500 लोग नहीं ले रहे कनेक्शनदिबियापुर नगर पंचायत व औरैया नगर पालिका के वार्डों में लाइन बिछाने के लिए अनुमति मांगी गई है। अधिकारियों से बात चल रही है, जल्द ही अनुमति मिल जाएगी। अजीतमल के आठ वार्डों में लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। -गौरव रतन, मैनेजर, टोरेंट गैस