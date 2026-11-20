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बुधवार शाम करीब सात बजे अमावता गांव निवासी शिवेंद्र सिंह कारखाना बंद कर घर चले गए थे। उनके पिता कारखाने के अंदर बने कमरे में सो रहे थे। चोर कारखाने के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने गुल्लक का ताला तोड़ा और उसमें रखी नकदी निकाल ली। चोरी के बाद खाली गुल्लक और ताला पास के आम के बाग में फेंक कर भाग गए। सुबह गुल्लक टूटी मिलने पर चोरी की जानकारी हुई। पीड़ित ने यूपी 112 पर पुलिस को सूचना दी।सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और निरीक्षण किया। कोतवाली प्रभारी विजय बहादुर वर्मा ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।