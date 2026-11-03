फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Theft worth lakhs amidst wedding preparations

Auraiya News: शादी की तैयारियों के बीच लाखों की चोरी

Tue, 03 Nov 2026 01:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Theft worth lakhs amidst wedding preparations
अजीतमल। कस्बे के ब्लॉक रोड स्थित लक्ष्मी नगर मोहल्ले में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर दो लाख रुपये नकद और करीब साढ़े तीन लाख रुपये कीमत के जेवर पार कर दिए। घर में 21 नवंबर को बेटे की शादी होनी है और परिवार तैयारियों में जुटा था। ऐसे में चोरी की घटना से शादी की खुशियों पर पानी फिर गया। वारदात के समय मकान मालकिन नोएडा में इलाज करा रही थीं, जबकि उनकी बेटी उरई गई हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए।
विज्ञापन

लक्ष्मी नगर निवासी कमोदनी पांडेय की शादीशुदा बेटी पूनम पांडेय उनके साथ रहती हैं। पूनम बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक हैं। छुट्टियों में वह अपनी ससुराल उरई चली जाती हैं और अन्य दिनों में मां की देखभाल के लिए अजीतमल में रहती हैं। इन दिनों कमोदनी अपनी छोटी बेटी अंजू के पास नोएडा में रहकर इलाज करा रही थीं। वहीं, पूनम शनिवार को विद्यालय जाने के बाद रविवार की छुट्टी होने पर उरई चली गई थीं। सोमवार को जब वह अपने मायके पहुंचीं और स्कूटी निकालने के लिए मुख्य गेट का ताला खोला तो अंदर के ताले टूटे देखकर उनके होश उड़ गए। चोर मुख्य गेट के बाद बनी बाउंड्री फांदकर मकान में दाखिल हुए थे। इसके बाद कमरों और सेफ के ताले तोड़कर नकदी व जेवर समेट ले गए। चोरों ने अन्य कमरों में रखे बक्से, बॉक्स वाले बेड और अलमारियों को भी खंगाला। इससे घर का सामान बिखरा पड़ा मिला। तलाशी के दौरान पुलिस को मौके से एक पर्स मिला, जिस पर फोटो भी लगा हुआ है। पुलिस पर्स को कब्जे में लेकर उसके आधार पर चोरों की सुरागकशी कर रही है। पीड़ित परिवार के अनुसार कमोदनी के बेटे रामजी लखनऊ में नौकरी करते हैं। उनकी शादी 21 नवंबर को तय है और घर में तैयारियां चल रही थीं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर वर्मा ने बताया कि घटनास्थल से मिले पर्स के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed