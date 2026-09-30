Auraiya News: बीएड ब्रिज कोर्स में पास होने के लिए अंकों की बाध्यता खत्म हो
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:40 PM IST
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फफूंद। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के छह माह के ब्रिज कोर्स को सुगम बनाने के लिए शिक्षक संगठन यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर और प्रदेश महामंत्री ओमजी पोरवाल की ओर से भेजे गए इस पत्र में शिक्षकों के हित में तीन मुख्य मांगों को पूरा करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान जनगणना ड्यूटी, बीएलओ ड्यूटी और अन्य सर्वेक्षण कार्यों से मुक्त रखे जाने, एनआईओएस द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत परीक्षा के दिनों में प्रतिभागी शिक्षकों को ऑफलाइन अवकाश प्रदान करने व प्रशिक्षण को केवल विभागीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण के रूप में पूर्ण कराए जाने और परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत अंक लाकर उत्तीर्ण होने की अनिवार्य बाध्यता को समाप्त किए जाने की मांग की है। यूटा के जिला उपाध्यक्ष शिवबालक वर्मा व जिला महामंत्री विनय वर्मा ने बताया है कि ये शिक्षक लंबे समय से विभागीय प्रक्रिया के तहत चयनित होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया को सरल बनाकर शिक्षकों को राहत दी जानी चाहिए। पदाधिकारियों ने इस पत्र की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) और महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) को भी भेजी है।
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संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर और प्रदेश महामंत्री ओमजी पोरवाल की ओर से भेजे गए इस पत्र में शिक्षकों के हित में तीन मुख्य मांगों को पूरा करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान जनगणना ड्यूटी, बीएलओ ड्यूटी और अन्य सर्वेक्षण कार्यों से मुक्त रखे जाने, एनआईओएस द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत परीक्षा के दिनों में प्रतिभागी शिक्षकों को ऑफलाइन अवकाश प्रदान करने व प्रशिक्षण को केवल विभागीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण के रूप में पूर्ण कराए जाने और परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत अंक लाकर उत्तीर्ण होने की अनिवार्य बाध्यता को समाप्त किए जाने की मांग की है। यूटा के जिला उपाध्यक्ष शिवबालक वर्मा व जिला महामंत्री विनय वर्मा ने बताया है कि ये शिक्षक लंबे समय से विभागीय प्रक्रिया के तहत चयनित होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया को सरल बनाकर शिक्षकों को राहत दी जानी चाहिए। पदाधिकारियों ने इस पत्र की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) और महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) को भी भेजी है।
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