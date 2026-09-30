Auraiya News: स्व-गणना की राह आसान करेंगे सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर

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एडीएम ने बताया कि 10 वर्ष में होने वाली जनगणना देश के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। नागरिकों को 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल से स्वयं जानकारी दर्ज करने का अवसर मिलेगा। स्व-गणना में लगभग 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें कई ''हां या ना'' वाले होंगे। नागरिक अपनी जानकारी स्वयं भरेंगे, जिससे त्रुटियों की संभावना कम होगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना में एकत्रित जानकारी पूरी तरह सुरक्षित व गोपनीय रहती है। बैंक खाते, पासपोर्ट या एपिक नंबर से जुड़े प्रश्नों का उद्देश्य केवल सांख्यिकी जुटाना है, दुरुपयोग नहीं। एडीएम ने इंफ्लुएंसरों से अफवाहें रोकने और प्रामाणिक संदेश प्रसारित करने की अपील की।स्व-गणना के बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाएंगे। वे मोबाइल एप के माध्यम से जानकारी एकत्र करेंगे। इस प्रक्रिया में बेघर और अस्थायी निवासियों को भी शामिल किया जाएगा। बैठक में सूचना अधिकारी ओमवीर सिंह और योगेन्द्र सिंह भी उपस्थित रहे।