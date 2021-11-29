Auraiya News: डॉक्टर ने बाहर की दवा लिखी तो विभागाध्यक्ष होंगे जिम्मेदार

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निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और परिसर की साफ-सफाई को परखा। उन्होंने मरीजों व उनके तीमारदारों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। डीएम ने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी भी सूरत में बाहर से दवाइयां न लिखी जाएं, अस्पताल में उपलब्ध दवाएं ही मुहैया कराई जाएं। डीएम ने पोस्टमार्टम हाउस का निरीक्षण किया और वहां पहुंचने वाले संपर्क मार्ग की जर्जर स्थिति का संज्ञान लिया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्य मार्ग से पोस्टमार्टम हाउस तक के संपर्क मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर सीसी सड़क में परिवर्तित किया जाए। सीएमएस ने सोमवार को वार्ड, ओपीडी का निरीक्षण भी किया।

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औरैया। मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत देखने के लिए रविवार को डीएम बृजेश कुमार ने औचक निरीक्षण किया। जांच के बाद उन्होंने डॉक्टरों को बाहर की दवा न लिखने के निर्देश दिए। डीएम ने पोस्टमार्टम हाउस की जर्जर सड़क का भी जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ.मुकेशवीर सिंह ने बताया कि सभी विभागाध्यक्षों को पत्राचार किया गया है। पत्र में कहा गया है कि जिस विभाग के डॉक्टर बाहर की दवा लिखेंगे, उसके विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।