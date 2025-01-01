Auraiya News: रात से लापता युवती का शव सुबह तालाब में उतराता मिला

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अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गांव हैदरपुर निवासी बदन सिंह कठेरिया की 26 वर्षीय पुत्री शिवानी शनिवार शाम को अचानक लापता हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना के साथ ही रात भर शिवानी को ढूंढ़ा लेकिन कोई पता नहीं चल सका। सुबह गांव के बच्चे गांव के उत्तरी छोर पर स्थित तालाब किनारे खेलने गए तो उन्होंने उसे तालाब में डूबा देखकर ग्रामीणों को खबर दी। ग्रामीणों व परिजनों ने मिलकर शव को तालाब से बाहर निकाला।सूचना पर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार व मुरादगंज चौकी प्रभारी विकास त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मां संगीता देवी ने बताया कि शिवानी को बचपन से ही मिर्गी दौरे की समस्या थी। इसलिए उसे घर से दूर नहीं जाने देते थे। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।