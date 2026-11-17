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शहर के मोहल्ला सत्तेश्वर आदित्य अवस्थी ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया। बताया कि 26 सितंबर को उरई से लौटते समय बीबीएस स्कूल जालौन रोड के पास उनकी स्कॉर्पियो को एक सफेद कार चालक ने रोका। जालौन चौराहे पर गाड़ी रोकने पर कार चालक और दो अज्ञात महिलाएं आईं। आरोप है कि बेवजह उन्होंने आदित्य के साथ गाली-गलौच और मारपीट की। एक महिला ने आदित्य का गला दबाकर हत्या का प्रयास किया, जबकि चालक ने लोहे की रॉड से हमला किया। राहगीरों ने किसी तरह आदित्य की जान बचाई। आरोप है कि महिला ने स्कॉर्पियो के शीशे तोड़े और डैशबोर्ड से दो लाख रुपये व गले से दो तोले सोने की चेन निकाल ली।आदित्य ने घटना के तुरंत बाद कोतवाली में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने जांच की बात कहकर उन्हें लौटा दिया। 29 सितंबर को पुलिस अधीक्षक को भी रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेजा गया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आदित्य की ओर से घटना का वीडियो कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि वीडियो फुटेज से रुपये और सोने की चेन छीने जाने की पुष्टि नहीं होती, लेकिन गाड़ी में तोड़फोड़ की पुष्टि प्रथमदृष्ट्या हो गई है।कानपुर देहात की कुमकुम देवी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आदित्य के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में जांच की थी। पुलिस ने 13 अक्तूबर को न्यायालय में आरोप-पत्र भी दाखिल कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदित्य की तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है।