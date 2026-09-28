Auraiya News: पांच रुपये के बदले 17 लाख का लालच देकर 40 हजार ठगे

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गांव कुदरकोट निवासी रामसेवक प्रजापति ने सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन देखा था, जिसमें पांच रुपये के पुराने नोट के बदले 17 लाख रुपये देने का दावा किया गया था। रामसेवक ने विज्ञापन में दिए गए संपर्क नंबर पर बात की। बातचीत के दौरान ठग ने नोट के बदले बड़ी रकम दिलाने का झांसा दिया और रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रक्रियाओं के नाम पर अलग-अलग किश्तों में रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहा।झांसे में आकर पीड़ित ने शनिवार शाम अपने पिता के बैंक खाते से तीन-चार बार में कुल 40220 रुपये ट्रांसफर कर दिए। रुपये भेजने के बाद भी जब रकम नहीं मिली और सामने से और रुपयों की मांग की जाने लगी, तब उसे ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। प्रभारी थानाध्यक्ष शंभू नाथ ने बताया कि फिलहाल थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही लेनदेन और संबंधित मोबाइल नंबर की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।