Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Seven-year prison sentence for person convicted of robbery

Auraiya News: लूट के दोषी को सात साल की कैद

Sat, 07 Nov 2026 12:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
Seven-year prison sentence for person convicted of robbery
औरैया। बेला थाना क्षेत्र के 20 साल पुराने व्यापारी से लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। कन्नौज स्थित थाना सौरिख क्षेत्र के गांव मिर्जापुर निवासी स्वदेश को दोषी करार देते हुए साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

बिधूना निवासी राजू तिवारी उर्फ राजेंद्र ने छह जनवरी 2007 को बेला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के अनुसार, वे गिट्टी की सप्लाई करते हैं। छह जनवरी को तिर्वा से रुपये वसूला कर घर जा रहे थे। इसी दौरान गांव बांधमऊ के आगे-पीछे से एक बाइक पर तीन लोग आए और ओवरटेक कर वादी की बाइक रोक ली।
विज्ञापन

इसके बाद जेब में पड़े रुपये दो मोबाइल फोन, बाइक के कागज व लेजर छीन कर बांधमऊ की तरफ भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। इस दौरान स्वदेश, संग्राम सिंह, मनोज प्रकाश में आने के बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई एडीजे महेश कुमार की कोर्ट में हुई। शुक्रवार को इसका निर्णय सुनाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने इटावा स्थित लवेदी थाना क्षेत्र के गांव इंगुरी निवासी संग्राम सिंह व भरथना थाना क्षेत्र के गिरधारीपुर निवासी मनोज कुमार को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन स्वदेश को लूट का दोषी माना और सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। निर्णय सुनाए जाने के बाद दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed