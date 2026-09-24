Auraiya News: अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम ने सात तालाबों का लिया जायजा

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निरीक्षण के दौरान तालाबों में गंदगी और अव्यवस्थाएं मिलने पर एसडीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को आजादनगर, सूर्यनगर, आंबेडकर नगर, राजीव नगर सहित अन्य क्षेत्रों तालाबों की तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। एसडीएम ने तालाब की भूमि पर स्थायी अतिक्रमण करने वाले लोगों से स्वयं अपने कब्जे हटाने को कहा। प्रशासन की ओर से पहले अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि स्थायी अतिक्रमण को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।नगर पंचायत की ओर से तालाबों पर बनाए गए पार्क एवं अन्य निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया गया है। कुछ कब्जाधारियों की ओर से न्यायालय में वाद दायर किए गए हैं, जो विचाराधीन हैं। न्यायालय के निर्णय के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तालाबों को अतिक्रमणमुक्त कराया जाएगा। -विनोद कुमार मीणा, एसडीएम अजीतमल