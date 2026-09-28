Auraiya News: बारिश से आफत, गांव में तीन परिवार जलभराव में फंसे, 60 बीघा फसल डूबी

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सहार ब्लॉक क्षेत्र के ढीकियापुर गांव निवासी किसान ब्रजेश बाथम और उनके परिवार समेत कुल तीन परिवारों के मकानों के चारों ओर कई फीट पानी भर गया है, जिससे लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। पानी भरे होने के कारण ग्रामीण कंचौसी बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। घरों में रखा खाने-पीने का सामान समाप्त होने की कगार पर है। जलस्तर लगातार बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत है। पीड़ितों ने डीएम से राहत एवं बचाव कार्य चलाकर जल्द जलनिकासी कराने की गुहार लगाई है। इस संबंध में लेखपाल राज वर्मा ने बताया कि जल्द ही पीड़ित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। उधर, भाग्यनगर ब्लॉक क्षेत्र की जमौली ग्राम पंचायत में दो दिनों की मूसलाधार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पानी भर जाने से किसान सर्वेश कुमार, सरजीम, रविंद्र कुमार, विश्वनाथ, राजेंद्र, डील सिंह, रमेश, कुंवर सिंह, रामशरण, गजेंद्र और तिलक कुशवाह समेत कई किसानों की लगभग 60 बीघा धान और बाजरे की फसल पूरी तरह पानी में डूब गई।

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कंचौसी। क्षेत्र में लगातार दो दिनों तक हुई बारिश से ढीकियापुर गांव में तीन परिवार पानी के बीच कैद हो गए। उनके सामने राशन का संकट खड़ा हो गया है। वहीं, दूसरी तरफ जमौली ग्राम पंचायत में खेतों में जलभराव से 60 बीघा धान व बाजरे की फसल जलमग्न हो गई।