Auraiya News: मंडी में बारिश की मार, सड़ी सब्जियां, बढ़े दाम

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हालांकि, बीते चार दिनों में ग्राहकों की अनुपस्थिति और जलभराव के कारण मंडी में रखी हरी सब्जियां सड़कर बर्बाद हो गईं। इससे किसानों और व्यापारियों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। सब्जी मंडी अध्यक्ष विजय मिश्रा ने बताया कि बारिश से किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। जो किसान बारिश से पहले अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे थे, उनकी सब्जियां बिक नहीं पाईं और पूरी तरह से सड़ गईं। खासकर बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाली सब्जियों को अधिक नुकसान पहुंचा है। आवक प्रभावित होने और माल खराब होने के कारण मंडी में सब्जियों के दाम अचानक से बढ़ गए हैं।वर्तमान में हरी मटर की आवक बेहद कम होने से यह 90 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। टमाटर के दामों में भी 10 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बारिश की नमी के कारण अदरक भी 80 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक आवक सामान्य नहीं होती, तब तक दामों में राहत मिलने की उम्मीद कम है।