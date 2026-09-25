Auraiya News: आंधी-बारिश से बिजली गुल, पानी को तरसे सैकड़ों गांव

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अजीतमल सबस्टेशन की हाईटेंशन लाइन बृहस्पतिवार रात 3:45 बजे ब्रेकडाउन हुई। सुबह 9:25 बजे देवकली लाइन भी ठप हो गई। इससे बाबरपुर-अजीतमल नगर पंचायत के 15 वार्डों और 100 से अधिक गांवों की बिजली गुल रही। अवर अभियंता विजय कुमार ने बताया कि बारिश से फॉल्ट तलाशने में समय लग रहा है। कर्मचारियों को मरम्मत कार्य में मशक्कत करनी पड़ी।अटसू उपकेंद्र पर सुबह छह बजे 33 केवी लाइन में फॉल्ट से 60 गांवों की बिजली गुल हो गई। जेई अमित कुमार ने बताया कि बारिश के कारण फॉल्ट ढूंढने में दिक्कत हुई। एरवाकटरा उपकेंद्र के तीन फीडर दोपहर 12 बजे से बंद रहे, जिससे 60 गांवों में आपूर्ति बाधित रही। दिबियापुर में औरैया रोड पर आंधी से पोल क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे ककराही बाजार फीडर बाधित रहा। रुरुगंज क्षेत्र के 20 गांवों में बृहस्पतिवार रात से गुल बिजली को लाइनमैनों रामजीत, प्रवीण और शिवम ने बहाल किया।सुबह छह बजे से ही बिजली गायब है। सुबह का समय ही जलापूर्ति का होता है। बिजली न आने के कारण गांव में पानी की सप्लाई ठप हो गई, इससे घरों में पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है। - जसवंत राजपूत, मोहद्दीनपुरसुबह से बिजली बाधित रहने के कारण पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया। दिन में रखा हुआ एक दिन पुराना पानी पीना पड़ा। सुबह नहाने-धोने में जो पानी इस्तेमाल हुआ उसके बाद टंकियां खाली हो गईं। घरों के इनवर्टर भी अब बंद हो गए। - जितेंद्र सिंह, सेउपुर