Auraiya News: खुद की हत्या की सूचना देने वाले को भेजा जेल

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कन्नौज स्थित सौरिख थाना क्षेत्र के गांव निजामपुर निवासी राहुल सैनी पिछले करीब एक माह से पुलिस को अपने मर्डर की फर्जी सूचनाएं दे रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस दौड़ती, लेकिन हर बार मामला झूठा निकलता। करीब 15 दिन पहले राहुल ने अपना नाम बदलकर रात 10 बजे पुलिस को कॉल की। उसने आरोप लगाया कि उसका भाई अपनी ससुराल समायन गांव गया था, जहां उसकी पत्नी आरती और साले ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है।पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जांच में घटना पूरी तरह फर्जी पाई गई। रविवार सुबह राहुल ने एक बार फिर पुलिस को फोन कर पत्नी और साले द्वारा हत्या किए जाने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी का झूठ पकड़ा गया। इस बार पुलिस ने ढिलाई न बरतते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने बताया कि फर्जी सूचना देने वाले को एसडीएम कोर्ट से जेल भेज दिया गया है।