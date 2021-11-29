Auraiya News: बिना पंजीकरण संचालित मिली पैथोलॉजी, झोलाछाप को नोटिस
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:01 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:01 AM IST
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अछल्दा। कस्बा की रेलवे क्रासिंग के पास संचालित खुशी पैथोलॉजी का डिप्टी सीएमओ डॉ.राकेश सिंह ने बुधवार को निरीक्षण किया। पैथोलॉजी बिना पंजीकरण के संचालित मिली। मौके पर मौजूद झोलाछाप फारुख काम कर रहा था। इस पर अधिकारी ने नोटिस जारी किया। साथ ही विधिक कार्रवाई के लिए थाने में सूचना दी। सीएमओ डॉ. सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में झोलाछापों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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