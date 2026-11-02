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Auraiya News: मानसिक बीमार प्रसूता नवजात के साथ कर्मी को धक्का देकर भागी

Mon, 02 Nov 2026 01:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:09 AM IST
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Mentally ill new mother, along with her newborn, pushed a staff member and fled.
दिबियापुर (औरैया)। ओवरब्रिज के पास खुले में प्रसव के बाद 50 शैय्या मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में भर्ती कराई गई मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला रविवार को अस्पताल से चली गई। सीएससी अधीक्षक का कहना है कि वह स्वास्थ्य कर्मी को धक्का देकर भाग गई। वहीं प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि पुलिस पीईटी की तैयारियों में व्यस्त थी। देर रात तक जच्चा बच्चा का स्वास्थ्य व पुलिस विभाग पता नहीं लगा सकी।
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कस्बे के ओवरब्रिज के पास मानसिक बीमार महिला ने दो दिन पहले नवजात को जन्म दिया था। जानकारी के बाद एंबुलेंस जच्चा बच्चा को सीएससी दिबियापुर ले गई। वहां मौजूद स्टाफ ने दोनों की जांच की और दोनों स्वस्थ पाए गए। जच्चा बच्चा को वार्ड में शिफ्ट कर निगरानी की जा रही थी। रविवार दोपहर करीब 12 बजे प्रसूता अपने नवजात बच्चे को लेकर अस्पताल से निकल गई। वार्ड में पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी ने उसको मौजूद न देख अपने अधिकारी को जानकारी दी।
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सीएचसी अधीक्षक डॉ. विजय आनंद ने बताया कि प्रसूता को 48 घंटे निगरानी में रखा गया था, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं थी। स्टाफ को परेशान कर रही थी, इसकी पुलिस को सूचना दी गई थी। फोन के माध्यम से थाना पुलिस से महिला सिपाही भेजने के लिए कहा गया था। पीईटी और छात्रवृत्ति परीक्षा में फोर्स व्यस्त होने के कारण महिला सिपाही कुछ देर रुक कर चली गई थी। इसी बीच प्रसूता अस्पताल से चली गई।
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थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल परिसर में अस्पताल प्रशासन की निगरानी में प्रसूता को भर्ती कराया गया था। फिर भी पुलिस टीम को जच्चा बच्चा की तलाश में लगाया गया। अस्पताल से गए जच्चा बच्चा के बारे में स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ को जानकारी तक नहीं है। प्रभारी सीएमओ डॉ संत कुमार ने बताया कि दिबियापुर सीएससी से जुड़े इस मामले की जानकारी नहीं है, अगर ऐसी चूक हुई है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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