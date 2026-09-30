Auraiya News: विवाद के बाद शराब के नशे में युवक ने फंदा लगाया, मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:44 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:44 PM IST
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ककोर। दिबियापुर थानाक्षेत्र के गांव ऊमरसाना में बुधवार सुबह शराब की लत से परेशान 25 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजन से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
गांव ऊमरसाना निवासी संजीव उर्फ मंगू शराब का आदी था। वह नशे के लिए आए दिन बुजुर्ग मां से रुपये छीनकर ले जाता था। करीब दो महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में मंगू के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तब से बिस्तर पर हैं। परिवार के भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी बुजुर्ग मां पर थी, जो गांव में घर-घर जाकर बुलावा देने का काम कर किसी तरह परिवार का गुजारा कर रही थीं। मंगू अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी एक शादीशुदा बहन मंगलवार को अपने बीमार पिता का हाल-चाल लेने मायके आई थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात मंगू का किसी बात को लेकर अपनी बहन से विवाद हो गया था। बुधवार सुबह बहन अपने ससुराल के लिए रवाना हुई ही थी। रास्ते में उसे भाई की मौत की खबर मिली। बहन रास्ते से मायके लौट आई। अपराध निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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गांव ऊमरसाना निवासी संजीव उर्फ मंगू शराब का आदी था। वह नशे के लिए आए दिन बुजुर्ग मां से रुपये छीनकर ले जाता था। करीब दो महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में मंगू के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तब से बिस्तर पर हैं। परिवार के भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी बुजुर्ग मां पर थी, जो गांव में घर-घर जाकर बुलावा देने का काम कर किसी तरह परिवार का गुजारा कर रही थीं। मंगू अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी एक शादीशुदा बहन मंगलवार को अपने बीमार पिता का हाल-चाल लेने मायके आई थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात मंगू का किसी बात को लेकर अपनी बहन से विवाद हो गया था। बुधवार सुबह बहन अपने ससुराल के लिए रवाना हुई ही थी। रास्ते में उसे भाई की मौत की खबर मिली। बहन रास्ते से मायके लौट आई। अपराध निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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