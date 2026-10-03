फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Maintenance work carried out at the Asaini-2 substation; town's power supply disrupted for one and a half hours.

Auraiya News: असैनी-दो उपकेंद्र पर चला अनुरक्षण, डेढ़ घंटे ठप रही नगर की बिजली

Sat, 03 Oct 2026 10:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
Maintenance work carried out at the Asaini-2 substation; town's power supply disrupted for one and a half hours.
दिबियापुर। विद्युत निगम ने शनिवार को असैनी-दो स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पर अनुरक्षण अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा कारणों से नगर के कई मोहल्लों में करीब डेढ़ घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रही।
विज्ञापन



अभियान के तहत उपकेंद्र के यार्ड में उगी झाड़ियों की साफ-सफाई की गई। विभागीय टीम ने ट्रांसफार्मर, ब्रेकर और अन्य विद्युत उपकरणों की जांच व मरम्मत की। उपकरणों की बारीकी से सफाई कर उन्हें दुरुस्त किया गया। जेई अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि यह कार्य अनुरक्षण माह के तहत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बरसात के बाद उपकरणों में आई खराबी को दूर करना है। साथ ही, सर्दियों से पहले विद्युत व्यवस्था को सुरक्षित और मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि अनुरक्षण कार्य पूरा होने के बाद खराबी की संभावना कम होगी। इससे उपभोक्ताओं को निर्बाध और सुचारु विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed