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राज्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं के परिश्रम से पार्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनीं और उनके समाधान का आश्वासन दिया। मद्य निषेध परिषद के उपाध्यक्ष बृजेश शुक्ला ने जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुनने पर जोर दिया। जिला प्रभारी दिनेश वाजपेई ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने को कहा। उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर भी बल दिया।भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया ने बताया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आगामी चुनाव में जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुटें। बैठक का संचालन जिला महामंत्री यशवीर सिकरवार ने किया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीराम मिश्रा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।