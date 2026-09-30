Auraiya News: लोडर की टक्कर से बाइक सवार एलएलबी छात्र की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:42 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:42 PM IST
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फफूंद। अछल्दा मार्ग पर बुधवार दोपहर गांव टीकमपुर के पास तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एलएलबी छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से उसे सीएचसी दिबियापुर पहुंचाया, जहां डॉक्टर जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
थाना क्षेत्र के गांव भूरेपुर निवासी राघवेंद्र उर्फ छून्नू शर्मा (22) जीएस लॉ कॉलेज में एलएलबी का छात्र था। बुधवार दोपहर वह कॉलेज से पढ़ाई खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था। अछल्दा मार्ग पर गांव टीकमपुर के पास सामने से आ रहे अनियंत्रित लोडर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में राघवेंद्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायल छात्र को दिबियापुर सीएचसी भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। राघवेंद्र दो भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटा था। मौत से परिजन में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद चालक लोडर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने लोडर को कब्जे में लिया है। प्रभारी थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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थाना क्षेत्र के गांव भूरेपुर निवासी राघवेंद्र उर्फ छून्नू शर्मा (22) जीएस लॉ कॉलेज में एलएलबी का छात्र था। बुधवार दोपहर वह कॉलेज से पढ़ाई खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था। अछल्दा मार्ग पर गांव टीकमपुर के पास सामने से आ रहे अनियंत्रित लोडर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में राघवेंद्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायल छात्र को दिबियापुर सीएचसी भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। राघवेंद्र दो भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटा था। मौत से परिजन में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद चालक लोडर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने लोडर को कब्जे में लिया है। प्रभारी थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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