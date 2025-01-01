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Auraiya News: पानी निकासी का अभाव, फसलों में जलभराव

Mon, 07 Sep 2026 12:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Mon, 07 Sep 2026 12:07 AM IST
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Lack of drainage, waterlogging in crops
फोटो -16- नाले की सफाई करते ग्रामीण। संवाद
अछल्दा। लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र के साजनपुर, भुपालपुर, तुरकपुर के धान के खेतों में जलभराव की समस्या हो गई है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण कई खेतों में धान की फसल पानी में डूब गई। इससे किसानों को फसल खराब होने की चिंता सता रही है।
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जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने रविवार को खुद ही नाला सफाई अभियान चलाया। ग्रामीणों ने नाले में जमा घास, कचरा और अन्य अवरोधों को हटाकर पानी की निकासी का रास्ता साफ किया। किसानों का कहना है कि नाला साफ होने से खेतों में जमा पानी कुछ हद तक निकल सकेगा और धान की फसल को राहत मिलेगी। किसानों ने प्रशासन से नाले की नियमित सफाई कराने के साथ ही जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।
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ग्रामीणों का कहना है कि यदि नहर को करीब दो फीट गहरा कर दिया जाए तो खेतों का पानी आसानी से निकल सकेगा और हर बारिश में होने वाले जलभराव की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द जल निकासी की व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो धान की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। सफाई अभियान में श्याम सिंह यादव, हरगोविंद सिंह, सुदामा प्रजापति, सुदेश कुमार, टिल्लू यादव, धर्मवीर शर्मा समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
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