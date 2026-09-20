Auraiya News: सिटी में आज

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कुदरकोट में गणेश प्रतिमा के विसर्जन का कार्यक्रम शाम 4 बजे से।

लेखपाल संघ चुनाव: बिधूना तहसील सभागार में लेखपाल संघ का जनपद स्तरीय चुनाव सुबह 10 बजे से।

पौधरोपण : विचित्र पहल जीवनधारा पौधारोपण अभियान का समापन देवकली मंदिर पर सुबह 10 बजे से।

जनसुनवाई : महिला शिकायतों से संबंधित ककोर मुख्यालय में सुनवाई सुबह 10 बजे से।

शपथ ग्रहण : शहर के चौधरी विशंभर सिंह इंटर कॉलेज में भारत विकास परिषद के नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12 बजे से।

मोबाइल नंबर : 9528031731

धर्म-कर्मः जनपद में विभिन्न स्थानों पर गणेश महोत्सव 10 बजे से।