Auraiya News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sun, 20 Sep 2026 12:07 AM IST
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धर्म-कर्मः जनपद में विभिन्न स्थानों पर गणेश महोत्सव 10 बजे से।
कुदरकोट में गणेश प्रतिमा के विसर्जन का कार्यक्रम शाम 4 बजे से।
लेखपाल संघ चुनाव: बिधूना तहसील सभागार में लेखपाल संघ का जनपद स्तरीय चुनाव सुबह 10 बजे से।
पौधरोपण : विचित्र पहल जीवनधारा पौधारोपण अभियान का समापन देवकली मंदिर पर सुबह 10 बजे से।
जनसुनवाई : महिला शिकायतों से संबंधित ककोर मुख्यालय में सुनवाई सुबह 10 बजे से।
शपथ ग्रहण : शहर के चौधरी विशंभर सिंह इंटर कॉलेज में भारत विकास परिषद के नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731
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कुदरकोट में गणेश प्रतिमा के विसर्जन का कार्यक्रम शाम 4 बजे से।
लेखपाल संघ चुनाव: बिधूना तहसील सभागार में लेखपाल संघ का जनपद स्तरीय चुनाव सुबह 10 बजे से।
पौधरोपण : विचित्र पहल जीवनधारा पौधारोपण अभियान का समापन देवकली मंदिर पर सुबह 10 बजे से।
जनसुनवाई : महिला शिकायतों से संबंधित ककोर मुख्यालय में सुनवाई सुबह 10 बजे से।
शपथ ग्रहण : शहर के चौधरी विशंभर सिंह इंटर कॉलेज में भारत विकास परिषद के नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12 बजे से।
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