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Auraiya News: विवाद के बाद पति ने पत्नी की अंगौछे से गला कसकर की हत्या

Sat, 05 Sep 2026 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sat, 05 Sep 2026 12:00 AM IST
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Husband strangles wife to death with a towel following a dispute.
घटनास्थल से बच्चों को बाहर ले जाते इंस्पेक्टर व लगी महिलाओं की भीड़। संवाद
बेला। थाना क्षेत्र की याकूबपुर चौकी अंतर्गत पट्टी ज्ञानी गांव में शुक्रवार दोपहर मामूली विवाद के बाद कार मैकेनिक ने अंगोछे से पत्नी का गला कसकर हत्या कर दी। इसके बाद प्लॉट पर बैठे ससुर को चाबी देकर कहा कि तुम्हारी बिटिया को मार दिया है और बाइक लेकर मौके से भाग निकला। कुछ देर बाद ससुर घर पहुंचे और ताला खोला तो बेटी का शव पड़ा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।
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पट्टी ज्ञानी गांव निवासी तेजराम राजपूत की पुत्री रेखा देवी (35) की शादी वर्ष 2016 में कन्नौज के थाना इंदरगढ़ क्षेत्र के अचनकापुर निवासी कार मिस्त्री प्रमोद कुमार राजपूत (40) के साथ हुई थी। रेखा घर की इकलौती बेटी थी, इसके चलते वह पति प्रमोद के साथ मायके में ही रह रही थी। शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे घर पर दंपती के बीच किसी बात को लेकर विवाद और हाथापाई भी हुई। कुछ देर बाद प्रमोद ने मेन गेट पर ताला बंद किया और बाइक से प्लॉट पर काम कर रहे ससुर तेजराम के पास गया। वहां उसने ससुर से कहा कि तुम्हारी बेटी को मारा दिया है और चाबी देकर चला गया।
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तेजराम ने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं ली। कुछ देर बाद तेजराम घर पहुंचा तो बाहर से ताला बंद था। ताला खोलकर जब वह अंदर गया तो कमरे में रेखा का शव पड़ा था। उसके मुंह और गर्दन में अंगोछा कसा था। यह देख वह चिल्लाने लगा। इस पर आसपास के लोग जुट गए। तेजराम ने ही पुलिस को करीब 4:15 बजे सूचना दी। सूचना पर थाना पुलिस के बाद एसपी, एएसपी, फॉरेंसिक टीम पहुंची। कमरे से साक्ष्य जुटाने के बाद उसे सील किया।
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मामा के बेटे से हुई थी शादी
पुलिस की छानबीन में पता चला कि रेखा की शादी उसके मामा के बेटे प्रमोद से हुई थी। पारिवारिक रजामंदी के बाद 10 साल पहले दोनों का विवाह हुआ था। दोनों के तीन बच्चे हैं। इसमें बड़ा बेटा युवांश (10) जबकि सत्यम (07) और अंकित (03) है। प्रमोद कार मैकेनिक था। वह कभी मुंबई तो कभी दिल्ली में काम करता था। इन दिनों वह घर पर ही था। ससुर तेजराम ने बताया कि दामाद प्रमोद शराब का लती था। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक शराब पीता था। कई बार पहले भी बेटी के साथ मारपीट कर चुका है। उसे समझाया भी गया, लेकिन शराब पीने के बाद फिर से वही हरकत करने लगता था।
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अंगौछे ने रोक दी थी आवाज
घर में अक्सर होने वाला विवाद पड़ोसियों के कानों तक पहुंच जाता था, लेकिन शुक्रवार को ऐसा नहीं हो पाया। शुरुआत में कहासुनी होने हुई तो कमरे में ही प्रमोद ने रेखा के मुंह में अंगोछा बांध दिया, ताकि आवाज बाहर न जा सके। इसके बाद एक दूसरे गमछे से गला कस दिया। यही वजह रही कि पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी।
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नाना के साथ खेत गया था युवांश
मृतका के छोटे बेटे सत्यम और अंकित दोनों पिछले दिनों कन्नौज ठठिया थानाक्षेत्र के गांव विनोदापुर निवासी बुआ तारावती के घर गए थे। जबकि युवांश नाना के साथ खेत पर गया था। वहीं, घटना की जानकारी के बाद तारावती दोनों बच्चों को लेकर अपने पिता तेजराम के घर पहुंच गई।
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बच्चों को संभालते नजर आए पड़ोसी व पुलिस
घटना को लेकर गांव में हर कोई पति की हरकत से गुस्से में नजर आया है। वहीं, यह गुस्सा तब और बढ़ रहा था, जब लोगों की नजर रोते मासूम बच्चों पर जा रही थी। कभी उन्हें पुलिस तो कभी ग्रामीण संभालते हुए दिखाई दिए।
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गला कस कर महिला की हत्या हुई है। पिता से तहरीर मांगी गई है। उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आरोपी की तलाश में टीम लगी हुई है। फॉरेंसिक ने भी साक्ष्य जुटाए हैं।

-आलोक मिश्रा, एएसपी

घटनास्थल से बच्चों को बाहर ले जाते इंस्पेक्टर व लगी महिलाओं की भीड़। संवाद

घटनास्थल से बच्चों को बाहर ले जाते इंस्पेक्टर व लगी महिलाओं की भीड़। संवाद

घटनास्थल से बच्चों को बाहर ले जाते इंस्पेक्टर व लगी महिलाओं की भीड़। संवाद

घटनास्थल से बच्चों को बाहर ले जाते इंस्पेक्टर व लगी महिलाओं की भीड़। संवाद

घटनास्थल से बच्चों को बाहर ले जाते इंस्पेक्टर व लगी महिलाओं की भीड़। संवाद

घटनास्थल से बच्चों को बाहर ले जाते इंस्पेक्टर व लगी महिलाओं की भीड़। संवाद

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