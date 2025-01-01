Auraiya News: विवाद के बाद पति ने पत्नी की अंगौछे से गला कसकर की हत्या

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पट्टी ज्ञानी गांव निवासी तेजराम राजपूत की पुत्री रेखा देवी (35) की शादी वर्ष 2016 में कन्नौज के थाना इंदरगढ़ क्षेत्र के अचनकापुर निवासी कार मिस्त्री प्रमोद कुमार राजपूत (40) के साथ हुई थी। रेखा घर की इकलौती बेटी थी, इसके चलते वह पति प्रमोद के साथ मायके में ही रह रही थी। शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे घर पर दंपती के बीच किसी बात को लेकर विवाद और हाथापाई भी हुई। कुछ देर बाद प्रमोद ने मेन गेट पर ताला बंद किया और बाइक से प्लॉट पर काम कर रहे ससुर तेजराम के पास गया। वहां उसने ससुर से कहा कि तुम्हारी बेटी को मारा दिया है और चाबी देकर चला गया।तेजराम ने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं ली। कुछ देर बाद तेजराम घर पहुंचा तो बाहर से ताला बंद था। ताला खोलकर जब वह अंदर गया तो कमरे में रेखा का शव पड़ा था। उसके मुंह और गर्दन में अंगोछा कसा था। यह देख वह चिल्लाने लगा। इस पर आसपास के लोग जुट गए। तेजराम ने ही पुलिस को करीब 4:15 बजे सूचना दी। सूचना पर थाना पुलिस के बाद एसपी, एएसपी, फॉरेंसिक टीम पहुंची। कमरे से साक्ष्य जुटाने के बाद उसे सील किया।मामा के बेटे से हुई थी शादीपुलिस की छानबीन में पता चला कि रेखा की शादी उसके मामा के बेटे प्रमोद से हुई थी। पारिवारिक रजामंदी के बाद 10 साल पहले दोनों का विवाह हुआ था। दोनों के तीन बच्चे हैं। इसमें बड़ा बेटा युवांश (10) जबकि सत्यम (07) और अंकित (03) है। प्रमोद कार मैकेनिक था। वह कभी मुंबई तो कभी दिल्ली में काम करता था। इन दिनों वह घर पर ही था। ससुर तेजराम ने बताया कि दामाद प्रमोद शराब का लती था। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक शराब पीता था। कई बार पहले भी बेटी के साथ मारपीट कर चुका है। उसे समझाया भी गया, लेकिन शराब पीने के बाद फिर से वही हरकत करने लगता था।अंगौछे ने रोक दी थी आवाजघर में अक्सर होने वाला विवाद पड़ोसियों के कानों तक पहुंच जाता था, लेकिन शुक्रवार को ऐसा नहीं हो पाया। शुरुआत में कहासुनी होने हुई तो कमरे में ही प्रमोद ने रेखा के मुंह में अंगोछा बांध दिया, ताकि आवाज बाहर न जा सके। इसके बाद एक दूसरे गमछे से गला कस दिया। यही वजह रही कि पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी।नाना के साथ खेत गया था युवांशमृतका के छोटे बेटे सत्यम और अंकित दोनों पिछले दिनों कन्नौज ठठिया थानाक्षेत्र के गांव विनोदापुर निवासी बुआ तारावती के घर गए थे। जबकि युवांश नाना के साथ खेत पर गया था। वहीं, घटना की जानकारी के बाद तारावती दोनों बच्चों को लेकर अपने पिता तेजराम के घर पहुंच गई।बच्चों को संभालते नजर आए पड़ोसी व पुलिसघटना को लेकर गांव में हर कोई पति की हरकत से गुस्से में नजर आया है। वहीं, यह गुस्सा तब और बढ़ रहा था, जब लोगों की नजर रोते मासूम बच्चों पर जा रही थी। कभी उन्हें पुलिस तो कभी ग्रामीण संभालते हुए दिखाई दिए।गला कस कर महिला की हत्या हुई है। पिता से तहरीर मांगी गई है। उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आरोपी की तलाश में टीम लगी हुई है। फॉरेंसिक ने भी साक्ष्य जुटाए हैं।-आलोक मिश्रा, एएसपी