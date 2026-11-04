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Auraiya News: तेज रफ्तार बाइक और ई-रिक्शा की भिड़ंत, दो घायल

Wed, 04 Nov 2026 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:46 PM IST
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High-speed bike and e-rickshaw collide, two injured
बिधूना। गांव बिजौड़ा निवासी ई-रिक्शा चालक शिव सिंह(34) बुधवार सुबह करीब छह बजे अपने ई-रिक्शा से सब्जी मंडी में भाड़ा लेने जा रहे थे। इसी दौरान सामने से तेज गति से आ रही बाइक ने उनके ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा चालक शिव सिंह और बाइक सवार बिंसल निवासी नवीन बस्ती घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक और ई-रिक्शा को कब्जे में लेकर कोतवाली में खड़ा करा दिया। कोतवाली प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है।
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