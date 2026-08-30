Auraiya News: मंडी समिति से लाही चोरी में चार दबोचे गए

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प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने शनिवार सुबह 7:30 बजे असैनी पुलिया के पास घेराबंदी कर चार शातिरों को दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में सहायल थाना क्षेत्र के गांव पुरवा बले निवासी शिवमोहन, गांव अचानकपुर निवासी अभिषेक राजपूत, कानपुर नगर के पुरवा अड्डा निवासी गुरमीत, बिधूना कोतवाली के रामनगर निवासी बलवीर शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने मंडी से लाही चोरी करने की बात स्वीकार की है।पुलिस ने मंडी व्यापारी प्रिंस पोरवाल ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने 27 अगस्त की रात दुकान का ताला काटकर 16 बोरी लाही चोरी करने का आरोप लगाया था।