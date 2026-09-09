Auraiya News: खाना बनाते समय सिलिंडर में लगी आग, सूझबूझ से टला हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Wed, 09 Sep 2026 01:44 AM IST
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अजीतमल। कोतवाली क्षेत्र के गांव नियामतपुर में मंगलवार सुबह खाना बनाते समय अचानक गैस सिलिंडर में आग लग गई। हालांकि, परिजन ने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाते समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे हादसा होने से टल गया।
गांव नियामतपुर निवासी अंकित के घर में सुबह करीब नौ बजे रसोई में खाना रहा था। इसी दौरान गैस रेगुलेटर में अचानक लीकेज हुआ और देखते ही देखते आग की तेज लपटें उठने लगीं। कुछ ही पलों में आग ने पूरे सिलिंडर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर में हड़कंप मच गया।
चीख-पुकार मचने के बावजूद घर के सदस्यों ने हिम्मत नहीं हारी। परिजन ने गीला बोरा और मिट्टी डालकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। मशक्कत और सूझबूझ के बाद आग पूरी तरह बुझा दी गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि व आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। कोतवाल विनोद कुमार ने बताया कि परिवार के लोगों ने ही आग पर काबू पा लिया था, आग से कोई नुकसान नहीं हुआ है।
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गांव नियामतपुर निवासी अंकित के घर में सुबह करीब नौ बजे रसोई में खाना रहा था। इसी दौरान गैस रेगुलेटर में अचानक लीकेज हुआ और देखते ही देखते आग की तेज लपटें उठने लगीं। कुछ ही पलों में आग ने पूरे सिलिंडर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर में हड़कंप मच गया।
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चीख-पुकार मचने के बावजूद घर के सदस्यों ने हिम्मत नहीं हारी। परिजन ने गीला बोरा और मिट्टी डालकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। मशक्कत और सूझबूझ के बाद आग पूरी तरह बुझा दी गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि व आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। कोतवाल विनोद कुमार ने बताया कि परिवार के लोगों ने ही आग पर काबू पा लिया था, आग से कोई नुकसान नहीं हुआ है।
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