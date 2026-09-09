Auraiya News: खाना बनाते समय सिलिंडर में लगी आग, सूझबूझ से टला हादसा

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गांव नियामतपुर निवासी अंकित के घर में सुबह करीब नौ बजे रसोई में खाना रहा था। इसी दौरान गैस रेगुलेटर में अचानक लीकेज हुआ और देखते ही देखते आग की तेज लपटें उठने लगीं। कुछ ही पलों में आग ने पूरे सिलिंडर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर में हड़कंप मच गया।चीख-पुकार मचने के बावजूद घर के सदस्यों ने हिम्मत नहीं हारी। परिजन ने गीला बोरा और मिट्टी डालकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। मशक्कत और सूझबूझ के बाद आग पूरी तरह बुझा दी गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि व आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। कोतवाल विनोद कुमार ने बताया कि परिवार के लोगों ने ही आग पर काबू पा लिया था, आग से कोई नुकसान नहीं हुआ है।