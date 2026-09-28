Auraiya News: विवाहिता को फंदे पर लटकाने की कोशिश में पति समेत आठ पर प्राथमिकी

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गांव कुदरकोट निवासी पारुल की शादी 18 नवंबर 2013 को उरई के सर्वेश कुमार से हुई थी। पारुल का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले 10 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे।10 फरवरी 2026 को पति सर्वेश कुमार, सास रामदुलारी, ससुर रामजी लाल, जेठानी पूजा, जेठ बृजेश कुमार, ननद चुन्ना व सीमा और ननदोई दीपक कुमार ने दहेज की मांग को लेकर पारुल को फंदे पर लटकाने का प्रयास किया। बच्चों के रोने-चिल्लाने पर उसकी जान बच सकी। इसके बाद पीड़िता अपने मायके कुदरकोट पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। 12 फरवरी 2026 को ससुराल पक्ष के लोग मायके आ धमके। उन्होंने अतिरिक्त दहेज न मिलने पर मारपीट की और पति की दूसरी शादी कराने की धमकी भी दी। ग्रामीणों के एकत्र होने पर आरोपी मौके से भाग निकले। प्रभारी थानाध्यक्ष शंभू नाथ ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।