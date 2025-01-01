Auraiya News: गड्ढों में तब्दील हुआ दिबियापुर-फफूंद बाईपास, दो किमी का सफर बना आफत

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इस बाईपास मार्ग का निर्माण शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम करने और बड़े वाहनों को शहर के बाहर ही बाहर निकालने के उद्देश्य से कराया गया था। भारी वाहन फफूंद तिराहे से होकर दिबियापुर तिराहा होते हुए आगे के गंतव्य के लिए निकल जाते थे, लेकिन अब सड़क के जर्जर हो जाने से भारी वाहनों के साथ हल्के वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए भी यह मार्ग परेशानी का कारण बना हुआ है।यह केवल बाईपास ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण व शहरी इलाकों को जोड़ने वाला मार्ग है। इस मार्ग से नरोत्तमपुर के अलावा शहर के पढ़ीन दरवाजा और बघाकटरा जाने का भी रास्ता जुड़ता है। सड़क पर बने गड्ढों के कारण आए दिन दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं।मार्ग के नव-निर्माण का एस्टीमेट पास हो चुका है और इसके लिए बजट आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। फिलहाल बारिश का मौसम जारी होने के कारण डामरीकरण का काम संभव नहीं है। जैसे ही बारिश का मौसम समाप्त होता है सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।अमर सिंह, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी