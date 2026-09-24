फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Demand for honorarium hike; ASHA workers protest.

Auraiya News: मानदेय बढ़ाने की मांग, आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

Thu, 24 Sep 2026 11:55 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Demand for honorarium hike; ASHA workers protest.
औरैया। सीएचसी सहार परिसर में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों ने प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर 13 सूत्री ज्ञापन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार को सौंपा।
विज्ञापन

अध्यक्ष सीमा राठौर और सचिव चंद्र रोशनी ने बताया कि क्षेत्र में करीब 200 आशा कार्यकर्ता और संगिनी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। ज्ञापन में भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान करने, मानदेय बढ़ाने और आशा कार्यकर्ताओं को उनके कार्य के अनुरूप उचित मानदेय उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगें शामिल हैं। बताया कि 23 अक्तूबर को लखनऊ में बड़ी संख्या में पहुंचकर आवाज शासन तक पहुंचाई जाएगी। इस मौके पर मीना दुबे, उर्मिला, राधा, ममता आदि आशाएं व संगिनी मौजूद रहीं। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed