Auraiya News: मानदेय बढ़ाने की मांग, आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:55 PM IST
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औरैया। सीएचसी सहार परिसर में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों ने प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर 13 सूत्री ज्ञापन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार को सौंपा।
अध्यक्ष सीमा राठौर और सचिव चंद्र रोशनी ने बताया कि क्षेत्र में करीब 200 आशा कार्यकर्ता और संगिनी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। ज्ञापन में भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान करने, मानदेय बढ़ाने और आशा कार्यकर्ताओं को उनके कार्य के अनुरूप उचित मानदेय उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगें शामिल हैं। बताया कि 23 अक्तूबर को लखनऊ में बड़ी संख्या में पहुंचकर आवाज शासन तक पहुंचाई जाएगी। इस मौके पर मीना दुबे, उर्मिला, राधा, ममता आदि आशाएं व संगिनी मौजूद रहीं। (संवाद)
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अध्यक्ष सीमा राठौर और सचिव चंद्र रोशनी ने बताया कि क्षेत्र में करीब 200 आशा कार्यकर्ता और संगिनी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। ज्ञापन में भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान करने, मानदेय बढ़ाने और आशा कार्यकर्ताओं को उनके कार्य के अनुरूप उचित मानदेय उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगें शामिल हैं। बताया कि 23 अक्तूबर को लखनऊ में बड़ी संख्या में पहुंचकर आवाज शासन तक पहुंचाई जाएगी। इस मौके पर मीना दुबे, उर्मिला, राधा, ममता आदि आशाएं व संगिनी मौजूद रहीं। (संवाद)
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