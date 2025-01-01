Auraiya News: दिनभर छाईं रहीं काली घटाएं, कुछ जगह हुई हल्की बारिश

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सोमवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, पूरे दिन धूप नहीं निकली। इसके बावजूद बारिश न होने से उमस बढ़ गई। उमस भरी गर्मी के चलते लोग पसीने से तर-बतर रहे। वहीं, लगातार तीसरे दिन अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. राम पलट सिंह ने बताया कि सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में नमी 76 प्रतिशत रही, जबकि हवा 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। उन्होंने अगले 24 घंटे में 0.7 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना जताई है। दिन में आसमान में बादल छाए रहने के बावजूद बारिश न होने से लोगों को राहत नहीं मिल सकी। बाजार में खरीदारी के लिए पहुंचे लोग उमस से परेशान नजर आए। (संवाद)

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बिधूना(औरैया)। पिछले एक सप्ताह से जारी बारिश का सिलसिला दो दिन से फिलहाल थम चुका है। हालांकि सोमवार को सुबह से शाम तक आसमान में काली घटाएं छाईं रहीं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। इस सब के बीच दिन में हुई उमसभरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल रखा।