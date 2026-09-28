Auraiya News: अज्ञात बाइक की टक्कर से घायल कपड़ा व्यापारी ने कानपुर में तोड़ा दम
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:56 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:56 PM IST
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फफूंद। औरैया से बाइक से लौट रहे कपड़ा व्यापारी नाथूराम पोरवाल (70) की सोमवार शाम सड़क हादसे में मौत हो गई। ईंट भट्ठा कट के पास सामने से आए अज्ञात बाइक सवार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में नाथूराम सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
परिजन उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चिचौली ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें कानपुर रेफर कर दिया। परिजन कानपुर के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार करा रहे थे, जहां देर शाम उनकी मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
बताया गया कि नाथूराम पेट में दर्द की शिकायत के चलते नौकर नीरज के साथ औरैया अल्ट्रासाउंड कराने गए थे। जांच कराने के बाद दोनों बाइक से फफूंद लौट रहे थे। इसी दौरान ईंट भट्ठा कट के पास हादसा हो गया।
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नाथूराम कस्बे के प्रतिष्ठित व्यापारियों में शामिल थे। वह मुख्य बाजार में नाथूराम एंड संस नाम से कपड़े की दुकान चलाते थे। उनके निधन की खबर पर बड़ी संख्या में व्यापारी और कस्बे के लोग उनके आवास पहुंचे और शोक जताया। संवाद
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परिजन उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चिचौली ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें कानपुर रेफर कर दिया। परिजन कानपुर के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार करा रहे थे, जहां देर शाम उनकी मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
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बताया गया कि नाथूराम पेट में दर्द की शिकायत के चलते नौकर नीरज के साथ औरैया अल्ट्रासाउंड कराने गए थे। जांच कराने के बाद दोनों बाइक से फफूंद लौट रहे थे। इसी दौरान ईंट भट्ठा कट के पास हादसा हो गया।
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नाथूराम कस्बे के प्रतिष्ठित व्यापारियों में शामिल थे। वह मुख्य बाजार में नाथूराम एंड संस नाम से कपड़े की दुकान चलाते थे। उनके निधन की खबर पर बड़ी संख्या में व्यापारी और कस्बे के लोग उनके आवास पहुंचे और शोक जताया। संवाद