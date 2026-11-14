Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   B.Tech student who returned home for Diwali dies from electric shockg

Auraiya News: दिवाली पर घर आए बीटेक छात्र की करंट से मौत

Sat, 14 Nov 2026 01:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
B.Tech student who returned home for Diwali dies from electric shockg
कुदरकोट (औरैया)। दिवाली की छुट्टियों में घर आए बीटेक के छात्र की शुक्रवार शाम विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब युवक घर की छत पर किसी काम में लगा था।
विज्ञापन

गांव वैवाह निवासी धर्मेंद्र पाल का छोटा बेटा अर्पित पाल दिल्ली में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। दिवाली की छुट्टियों में वह घर आया था। शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे अर्पित घर की छत पर किसी काम में लगा था। इसी दौरान वह अज्ञात कारणों से विद्युत करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। बताया जाता है कि घर के पास से 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन गुजर रही है। आशंका जताई जा रही है कि इसी लाइन की चपेट में आने से हादसा हुआ। अर्पित दो भाइयों में छोटा था। जिस बेटे के भविष्य को संवारने के लिए परिवार ने सपने देखे थे, उसकी अचानक मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। दिवाली पर घर लौटे छात्र की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed