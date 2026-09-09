Auraiya News: भाजपा की सेवा संकल्प कार्यशाला, कमलावती ने किया संबोधित
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Wed, 09 Sep 2026 01:31 AM IST
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औरैया। तुर्कीपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर मंगलवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत कार्यशाला हुई। इसमें उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष कमलावती सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। कमलावती सिंह ने सेवा, संपर्क और संवाद को अभियान का मूल मंत्र बताया। क्षेत्रीय मंत्री धीरेंद्र वर्मा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना है। जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया ने विकास की मुख्यधारा से किसी को वंचित न रहने देने पर जोर दिया।
जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे ने सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने की बात कही। इस मौके पर यशवीर सिकरवार, विशाल शुक्ला, योगेंद्र कैथवार, भूरे चौबे और ऋषि पांडेय सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
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उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। कमलावती सिंह ने सेवा, संपर्क और संवाद को अभियान का मूल मंत्र बताया। क्षेत्रीय मंत्री धीरेंद्र वर्मा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना है। जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया ने विकास की मुख्यधारा से किसी को वंचित न रहने देने पर जोर दिया।
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जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे ने सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने की बात कही। इस मौके पर यशवीर सिकरवार, विशाल शुक्ला, योगेंद्र कैथवार, भूरे चौबे और ऋषि पांडेय सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
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