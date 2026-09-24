2027 की तैयारी में जुटे भाजपा कार्यकर्ता : बाजपेई

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दिबियापुर। भाजपा के नवनियुक्त जिला प्रभारी दिनेश बाजपेई ने बृहस्पतिवार को दिबियापुर मंडल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने सभी 70 बूथों की स्थिति, बूथ अध्यक्षों की सक्रियता और पन्ना प्रमुखों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी और प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करे। सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहने का आह्वान किया। पूर्व कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और सभी बूथों पर बेहतर प्रदर्शन के लिए जुटने को कहा। इससे पहले जिला प्रभारी ने भाजपा के प्रथम जिलाध्यक्ष डॉ. अशोक शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात कर मार्गदर्शन लिया। इसके बाद सेहुद मंदिर में पूजा-अर्चना की और कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका स्वागत किया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष व मंडल प्रभारी अमर चंद्र राठौर, मंडल अध्यक्ष डॉ. सर्वेंद्र सिंह भदौरिया, जिला महामंत्री विशाल शुक्ला, मनु राजपूत, चेयरमैन राघव मिश्रा, अभिनंदन सिंह राठौर, हरिओम राजपूत, अक्षय ठाकुर सहित बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ता मौजूद रहे।