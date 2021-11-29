फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   A century-old tradition comes alive; the roars of wrestlers echo in the *akhada*.

Auraiya News: सौ साल पुरानी परंपरा हुई जीवंत, अखाड़े में गूंजी पहलवानों की हुंकार

Tue, 29 Sep 2026 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
A century-old tradition comes alive; the roars of wrestlers echo in the *akhada*.
दिबियापुर। माटी की खुशबू, पहलवानों की शान की कहावत को चरितार्थ करते हुए कस्बा सहायल में सोमवार को 100 साल पुराने ऐतिहासिक दंगल का आयोजन किया गया। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही इस परंपरा का दीदार करने के लिए सुबह से ही दंगल स्थल पर दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा। दोपहर होते-होते पूरा अखाड़ा पहलवानों के दांव-पेच और दर्शकों के शोर से गूंज उठा।
विज्ञापन

दंगल में फिरोजाबाद, आगरा, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, मैनपुरी और इटावा के पहलवानों ने भाग लिया। सबसे रोमांचक मुकाबला आगरा और गोंडा के पहलवानों के बीच हुआ। करीब 25 मिनट तक चले इस मुकाबले में दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे को चित करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। अंत में आगरा के पहलवान ने शानदार दांव लगाकर कुश्ती अपने नाम की। मुकाबले का परिणाम घोषित होते ही पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
विज्ञापन

लखनऊ और फिरोजाबाद के पहलवानों की कुश्ती भी आकर्षण का केंद्र रही। बुजुर्गों ने बताया कि पहले यह दंगल जमींदारों की ओर से आयोजित कराया जाता था। अब इसे युवाओं व सोनू मिश्रा की अगुवाई में कराया जाता है। अखाड़े की खासियत है कि यहां इनाम की राशि से ज्यादा पहलवान के मान-सम्मान को तरजीह दी जाती है। भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू मिश्रा ने कहा यह दंगल महज कुश्ती प्रतियोगिता नहीं, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। दंगल के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। आयोजन को सफल बनाने में राजू दुबे, चंद्रशेखर फौजी, रामनरेश तिवारी, इच्छा नारायण मिश्रा, राजू बाली, कल्लू यादव, सिपाही लाल यादव व अमित यादव सहित कमेटी के सदस्यों का योगदान रहा। देर शाम विजेताओं को नकद पुरस्कार व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed