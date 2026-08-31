फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Youth should strive to make the country a 'Vishwa Guru': Rajesh

देश को विश्व गुरु बनाने में जुट जाएं युवा : राजेश

Mon, 31 Aug 2026 01:32 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Youth should strive to make the country a 'Vishwa Guru': Rajesh
गजरौला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गजरौला नगर इकाई की ओर से रविवार को अवंतिका नगर पार्क में युवा एकत्रीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता मेरठ प्रांत के शारीरिक प्रमुख राजेश कुमार ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं। आज का युवा ही तय करेगा कि भारत भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ेगा।
विज्ञापन

उन्होंने युवाओं से भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका तय करने का आह्वान किया। कहा कि देश का युवा क्षमतावान है, जरूरत उसकी क्षमता को राष्ट्र के विकास में लगाने की है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य और स्व का बोध विषयों पर भी विचार रखे तथा स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया।
विज्ञापन

इस मौके पर नगर संघ चालक कमल कुमार, नगर कार्यवाह जगदीप सिंह, सह कार्यवाह लोकेश कुमार, प्रदीप कुमार, अनुपम सिंघल, विपिन कुमार, नरेंद्र सिंह और अमरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed