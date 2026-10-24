शिक्षक विधायक चुनाव : जिले में 93.88 प्रतिशत मतदान

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जिले में मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ। मतदान के लिए क्षेत्र पंचायत कार्यालय अमरोहा, नगर पंचायत कार्यालय नौगावां सादात, क्षेत्र पंचायत कार्यालय जोया, हसनपुर, गंगेश्वरी, धनौरा और गजरौला में केंद्र बनाए गए थे। मतदान शाम चार बजे तक चला। निर्धारित समय तक केंद्रों के अंदर पहुंचने वाले मतदाताओं को भी वोट डालने का अवसर दिया गया। इसके बाद मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई।जिले में कुल 5814 मतदाता पंजीकृत थे। इनमें 3488 पुरुष और 2326 महिला मतदाता शामिल थे। कुल 5458 मतदाताओं ने मतदान किया। इनमें 3329 पुरुष और 2129 महिलाएं रहीं।चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लों और सपा प्रत्याशी हाजी मो. दानिश अख्तर समेत 17 प्रत्याशी मैदान में थे। एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि जिले में चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है।