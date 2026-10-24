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Amroha News: विविध खाते खुलवाने में पिछड़ रहीं ग्राम पंचायतें

Sat, 24 Oct 2026 02:30 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:30 AM IST
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Gram panchayats lagging behind in opening various types of accounts
अमरोहा। जिले में विविध खाते खुलवाने में ग्राम पंचायत पिछड़ रहीं है। जोया ब्लॉक क्षेत्र में अब तक 33 ही ग्राम पंचायतों में खाते खुल पाए हैं। सभी एडीओ पंचायत को पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा कि शतप्रतिशत खाते खुलवाने के लिए तेजी लाएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
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ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए विविध खाते खुलवाने की रफ्तार धीमी है। जोया ब्लॉक की 124 ग्राम पंचायतों में से 33 के खाते अभी खुले हैं। इन खातों को ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रशासक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जाएगा। दूसरे विभागों से मिलने वाली धनराशि इसी खाते में आएगी, जिससे गांवों में विभिन्न विकास कार्य कराए जा सकेंगे। इसके बावजूद अब तक शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों के खाते नहीं खुल पाए हैं।
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जिला पंचायत राज अधिकारी नितिन कुमार ने बताया कि सभी एडीओ पंचायत को पत्र भेजा गया है कि शतप्रतिशत खाते खुलवाए जाएं। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
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एक नजर में खातों की स्थिति
ब्लॉक ग्राम पंचायत खुले खाते शेष
अमरोहा 105 86 19
धनौरा 89 44 45
गजरौला 84 53 31
गंगेश्वरी 87 29 58
हसनपुर 87 40 47
जोया 124 33 91
..............
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