Amroha News: विविध खाते खुलवाने में पिछड़ रहीं ग्राम पंचायतें

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ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए विविध खाते खुलवाने की रफ्तार धीमी है। जोया ब्लॉक की 124 ग्राम पंचायतों में से 33 के खाते अभी खुले हैं। इन खातों को ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रशासक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जाएगा। दूसरे विभागों से मिलने वाली धनराशि इसी खाते में आएगी, जिससे गांवों में विभिन्न विकास कार्य कराए जा सकेंगे। इसके बावजूद अब तक शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों के खाते नहीं खुल पाए हैं।जिला पंचायत राज अधिकारी नितिन कुमार ने बताया कि सभी एडीओ पंचायत को पत्र भेजा गया है कि शतप्रतिशत खाते खुलवाए जाएं। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।...एक नजर में खातों की स्थितिब्लॉक ग्राम पंचायत खुले खाते शेषअमरोहा 105 86 19धनौरा 89 44 45गजरौला 84 53 31गंगेश्वरी 87 29 58हसनपुर 87 40 47जोया 124 33 91..............