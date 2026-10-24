Amroha News: कूड़े के ढेर से उठी चिंगारी ने राख कर दी नौ बीघा गन्ने की फसल
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:33 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:33 AM IST
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डिडौली। कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर उर्फ फरीदपुर गांव में कूड़े के ढेर से उठी चिंगारी से गन्ने की फसल में आग लग गई। हादसे में तीन किसानों की करीब नौ बीघा फसल जलकर राख हो गई। किसानों के मुताबिक, करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
नसीरपुर निवासी धर्मेंद्र सिंह का पथखोई-श्यामपुर मार्ग पर आदर्श इंटर कॉलेज के पास आम के बाग के नजदीक गन्ने का खेत है। इसमें धर्मेंद्र सिंह की छह बीघा, गुलजारी सिंह की दो बीघा और फराशपुरा निवासी पवन की एक बीघा फसल खड़ी थी। आरोप है कि कॉलेज के पास कूड़े के ढेर से उठी चिंगारी खेत तक पहुंच गई और फसल में आग लग गई।
ग्रामीणों ने मिट्टी डालकर और ट्रैक्टर से खेत के चारों ओर जुताई कर आग पर काबू पाया। दमकल टीम के पहुंचने से पहले फसल जल चुकी थी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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नसीरपुर निवासी धर्मेंद्र सिंह का पथखोई-श्यामपुर मार्ग पर आदर्श इंटर कॉलेज के पास आम के बाग के नजदीक गन्ने का खेत है। इसमें धर्मेंद्र सिंह की छह बीघा, गुलजारी सिंह की दो बीघा और फराशपुरा निवासी पवन की एक बीघा फसल खड़ी थी। आरोप है कि कॉलेज के पास कूड़े के ढेर से उठी चिंगारी खेत तक पहुंच गई और फसल में आग लग गई।
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ग्रामीणों ने मिट्टी डालकर और ट्रैक्टर से खेत के चारों ओर जुताई कर आग पर काबू पाया। दमकल टीम के पहुंचने से पहले फसल जल चुकी थी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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