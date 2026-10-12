Amroha News: जिंदगी में कभी खुश ना रह पाएगा, साथ अपने तू मां-बाप का छोड़कर

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मुशायरे का आगाज करते हुए मुकर्रम गौहर की नाते-पाक से हुआ। शमसुल कमर शम्स ने पढ़ा कि जिस शख्स पे मैंने बड़े एहसान किए हैं, उस शख्स के लहजे में लचक तक भी नहीं है। सुलेमान फराज हसनपुरी ने कहा कि लहजा बदल के बात तो करनी पड़ी मगर, उसका दिमाग अपने ठिकाने पे गया। अफजल साकिब ने सामाजिक ताने-बाने पर तंज कसते हुए कहा कि जिसके हाथों में कलम और किताबें होती, उसको हालात ने हाथों में हथौड़ी दे दी। इकराम रामिश ने संस्कारों पर कहा कि जिंदगी में कभी खुश ना रह पाएगा, साथ अपने तू मां-बाप का छोड़कर। इसके अलावा मुजाहिद अंसारी, अफजाल गौहर, अजहर हसनपुरी, जमाल हसनपुरी, निजाम नश्तर, नौशाद राज, सलमान सागर और वकार फराजी ने भी बेहतरीन कलाम पेश किए।इस अवसर पर समाजसेवी जावेद जरताब, युसूफ कुरैशी, बन्नू खान, वसीम अख्तर, सभासद शाहनवाज अंसारी, बदर कुरैशी, हाफिज फिरोज़, परवेज अहमद, आरिफ सैफी आदि मौजूद रहे।