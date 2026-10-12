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Amroha News: जिंदगी में कभी खुश ना रह पाएगा, साथ अपने तू मां-बाप का छोड़कर

Mon, 12 Oct 2026 02:18 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:18 AM IST
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You will never be able to find happiness in life if you abandon your parents.
हसनपुर। मोहल्ला लालबाग ऊंचा में अंसारी हाउस पर बज़्मए-अहबाब के द्वारा मुशायरा हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट हाजी साजिद ने की। संचालन शमसुल कमर शम्स ने किया। मुशायरे का शुभारंभ कांठ विधायक कमाल अख्तर ने शम-ए-रोशन करके किया।
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मुशायरे का आगाज करते हुए मुकर्रम गौहर की नाते-पाक से हुआ। शमसुल कमर शम्स ने पढ़ा कि जिस शख्स पे मैंने बड़े एहसान किए हैं, उस शख्स के लहजे में लचक तक भी नहीं है। सुलेमान फराज हसनपुरी ने कहा कि लहजा बदल के बात तो करनी पड़ी मगर, उसका दिमाग अपने ठिकाने पे गया। अफजल साकिब ने सामाजिक ताने-बाने पर तंज कसते हुए कहा कि जिसके हाथों में कलम और किताबें होती, उसको हालात ने हाथों में हथौड़ी दे दी। इकराम रामिश ने संस्कारों पर कहा कि जिंदगी में कभी खुश ना रह पाएगा, साथ अपने तू मां-बाप का छोड़कर। इसके अलावा मुजाहिद अंसारी, अफजाल गौहर, अजहर हसनपुरी, जमाल हसनपुरी, निजाम नश्तर, नौशाद राज, सलमान सागर और वकार फराजी ने भी बेहतरीन कलाम पेश किए।
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इस अवसर पर समाजसेवी जावेद जरताब, युसूफ कुरैशी, बन्नू खान, वसीम अख्तर, सभासद शाहनवाज अंसारी, बदर कुरैशी, हाफिज फिरोज़, परवेज अहमद, आरिफ सैफी आदि मौजूद रहे।
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