Amroha News: ट्रैक्टर-बाइक की भिड़ंत में पत्नी की मौत, पति गंभीर

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मूंढाखादर निवासी मुरसलीन मुरादाबाद में फर्नीचर का काम करते हैं। करीब ढाई साल पहले उनकी शादी देहात थाना क्षेत्र के अहरोई गांव निवासी नर्गिस से हुई थी। दंपती की कोई संतान नहीं है और दोनों मुरादाबाद में रहते थे। दो दिन पहले वे गांव आए थे। रविवार दोपहर करीब तीन बजे मुरादाबाद लौटते समय मूंढाखेड़ा के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर से बाइक की भिड़ंत हो गई। नर्गिस सड़क पर गिर गईं और गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल मुरसलीन को अस्पताल भेजा और नर्गिस का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फरार चालक की तलाश है। परिजनों की तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।