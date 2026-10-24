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Amroha News: धनौरा में हंगामा, सपा प्रत्याशी ने लगाया फर्जी मतदान का आरोप

Sat, 24 Oct 2026 02:28 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:28 AM IST
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Uproar in Dhanaura; SP candidate alleges bogus voting
मंडी धनौरा। शिक्षक विधायक चुनाव के मतदान के दौरान शुक्रवार दोपहर मंडी धनौरा ब्लॉक कार्यालय पर हंगामा हो गया। सपा प्रत्याशी हाजी दानिश ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया।
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इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीन अग्रवाल और अन्य कार्यकर्ताओं से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। कार्यकर्ताओं ने बीचबचाव कर मामला शांत कराया। सपा प्रत्याशी ने पालिकाध्यक्ष समेत छह अन्य लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।
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बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए ब्लॉक कार्यालय स्थित मतदान केंद्र पर शुक्रवार को मतदान हो रहा था। दोपहर करीब ढाई बजे हाजी दानिश पहुंचे और बूथ के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी पर आपत्ति जताते हुए फर्जी मतदान का आरोप लगाया। इस पर कहासुनी शुरू हो गई। सूचना पर दोनों दलों के कार्यकर्ता पहुंच गए। इसके बाद प्रवीन अग्रवाल और हाजी दानिश के बीच विवाद बढ़ गया और हाथापाई की नौबत आ गई।
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सूचना पर पहुंची पुलिस सपा प्रत्याशी को वहां से निकालकर उनके चुनाव कार्यालय ले गई। हाजी दानिश ने आरोप लगाया कि पुलिस-प्रशासन के संरक्षण में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फर्जी मतदान कराया। उन्होंने पीठासीन अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी से जांच की मांग की। तहरीर में पालिकाध्यक्ष समेत छह अन्य लोगों पर फर्जी मतदान कराने और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है।
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