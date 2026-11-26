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मामला मंगलवार शाम नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा अपरौला का है। शहर के मोहल्ला शिवद्वारा निवासी युवक का करीब एक साल पहले बिजनौर जिले के गांव जिंदरपुर निवासी युवती से निकाह हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज को लेकर पति-पत्नी और दोनों परिवारों के बीच विवाद रहने लगा। शादी के करीब दो महीने बाद ही युवक ने पत्नी को घर से निकाल दिया। इसके बाद 24 दिसंबर 2025 को विवाहिता ने बिजनौर कोतवाली में पति और ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट व दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।इसी बीच मंगलवार सुबह पहली पत्नी को जानकारी मिली कि उसका पति खेड़ा अपरौला गांव में दूसरी शादी कर चुका है। चार दिन पहले निकाह हुआ था और अब दुल्हन की विदाई होनी थी। यह सुनकर वह अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ गांव पहुंच गई। कुछ देर बाद दूल्हा दूसरी दुल्हन को विदा कराने कार से पहुंचा तो पहली पत्नी ने रास्ते में ही उसकी गाड़ी घेर ली।इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लाकर बातचीत कराई। आरोप है कि युवक ने पत्नी का दहेज वापस करने और तलाक से संबंधित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। तीन दिन में विवाद सुलझाने का आश्वासन मिलने पर दोनों पक्ष लौट गए। इसके बाद युवक दूसरी दुल्हन की विदाई कराकर चला गया। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर चले गए थे। मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।