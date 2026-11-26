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दौरे के दौरान शशि जैन ने संग्रहालय में रखी कमाल अमरोही की दुर्लभ वस्तुओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों को करीब से देखा। उन्होंने उनकी कलात्मक विरासत को अमरोहा की गौरवशाली पहचान बताया। कमाल अमरोही की बेटी ने उनके अनुशासन, सिनेमा के प्रति समर्पण और अमरोहा से गहरे जुड़ाव के संस्मरण सुनाए। इस मौके पर संस्था कारवाने खुलूस के अध्यक्ष सैय्यद महबूब जैदी ने अपनी पुस्तक भी भेंट की। साहित्यकारों और अतिथियों ने इसकी सराहना की।संस्था के पदाधिकारियों ने कमाल अमरोही की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए शहर में उनके नाम से भव्य संग्रहालय और स्वागत द्वार बनवाने की मांग उठाई। अमरोहा के साहित्यकारों ने मांग उठाई कि कमाल अमरोही को पद्म सम्मान भी मिलना चाहिए। कार्यक्रम में साहित्यकार सिराज नकवी, अतुल जैन, डॉ. मिस्बाह अहमद सिद्दीकी, नवाब मुराद अली खान, प्रो. नाशिर नकवी, मीनू यादव, सरदार राजेंद्र सिंह, अली आबिदी, हकीम सैय्यद मोहम्मद, सईद नकवी, मुसर्रत अमरोहवी, शहजाद मेंबर और सभासद फहीम शाहनवाज मौजूद रहे।