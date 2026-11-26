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प्रदर्शन करने पहुंचे ग्रामीणों का कहना था कि पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह गांव के ही असलम शाह की बेटी की ससुराल हादीपुर कलां में पंचायत में शामिल होने गए थे। वहां दंपती के बीच विवाद सुलझाने के लिए बातचीत चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान लड़का पक्ष के कुछ लोगों ने कहासुनी के बाद एकराय होकर सुरेंद्र सिंह और उनके साथ मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने धारदार हथियार और लाठी-डंडों से मारपीट की। हमले में सुरेंद्र सिंह के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी एक टांग की हड्डी भी टूट गई।आरोप है कि हमलावरों ने उनके गले में पहनी सोने की चेन छीन ली और बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य लोगों को भी जमकर पीटा। घटना के दौरान मौके पर अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हमलावरों में सपा का एक नेता भी शामिल था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंचायत में विवाद सुलझाने पहुंचे पूर्व प्रधान पर इस तरह हमला करना गंभीर मामला है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। एसपी को शिकायती पत्र सौंपने वालों में प्रीत, आदेश, नसरीन, शान मोहम्मद, अशरफ, फहीम, महमूद, राजेंद्र सिंह, दीपू, शेखर और इस्लाम उद्दीन मौजूद रहे।