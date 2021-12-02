Amroha News: पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी सड़क की फोटो डालें जल सारथी एप पर, होगी मरम्मत

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दरअसल, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए पेयजल योजनाओं के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस दौरान जिले में करीब 2926 किलोमीटर सड़कों की खुदाई की गई थी। इनमें से अब तक 2914 किलोमीटर सड़कों की पुनर्स्थापना कराई जा चुकी है। शेष सड़कों को भी निर्धारित मानकों के अनुरूप दुरुस्त कराने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, जिन स्थानों पर सड़कें खोदने के बाद मरम्मत नहीं हुई है, वहां के ग्रामीण ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे।पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क को पहले जैसी स्थिति में बहाल करना संबंधित कार्यदायी एजेंसियों की जिम्मेदारी है। इसके लिए अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क मरम्मत में लापरवाही मिलने पर संबंधित एजेंसी के साथ जिम्मेदार अभियंता की जवाबदेही भी तय की जाएगी।ग्रामीणों को जल सारथी एप पर सड़क की मौके से फोटो और वीडियो अपलोड करनी होगी। इसके बाद शिकायत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचेगी। जांच के आधार पर सड़क की मरम्मत कराई जाएगी।जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता मुजीब अहमद ने बताया कि जिन गांवों में अभी पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है, वहां लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराया जा रहा है। पाइपलाइन बिछाने के साथ सड़कों की गुणवत्ता और समयबद्ध पुनर्स्थापना पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।