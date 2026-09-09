Amroha News: चेन पुलिंग के कारण दस मिनट खड़ी रही उदयपुर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन

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मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे 19602-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से उदयपुर जा रही थी। ओसीता जगदेवपुर के निकट पहुंचने पर किसी यात्री ने चेन पुलिंग कर दी। इस पर चालक को ट्रेन रोकनी पड़ी, जबकि मुरादाबाद से दिल्ली के बीच में किसी स्टेशन पर इसका ठहराव नहीं है। नॉन स्टॉप ट्रेन के रुकने की चालक से सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी-कर्मचारी हरकत में आ गए। यह जानकारी करने में जुट गए कि चेन किसने खींची थी, लेकिन पता नहीं चल पाया। करीब 10 मिनट के बाद ट्रेन गंतव्य को रवाना हो गई। मंडल अभियंता प्रेम प्रकाश का कहना है कि किसने ट्रेन की चेन खींची, इसका पता नहीं लग पाया है। जानकारी जुटाई जा रही है। संवाद