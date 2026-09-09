Amroha News: शहर की समस्याओं के समाधान के लिए गरजे व्यापारी
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:34 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:34 AM IST
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अमरोहा। व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के पदाधिकारियों ने मंगलवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदेश संयोजक खत्री मनोज टंडन के नेतृत्व में डीएम नितिन गौड़ को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने शहर की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की। व्यापारियों ने जिला उद्योग केंद्र की ओर से उद्योग बंधु की बैठक प्रतिमाह आयोजित कराने और बैठकों में दलालों का प्रवेश बंद करने की मांग की।
व्यापारियों ने तालाबों और नालों से कब्जे को हटाने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने, कुत्तों और बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई। उन्होंने प्रतिबंधित पशुओं और अवैध नशीली दवाओं का कारोबार करने वालों पर रासुका लगाने की भी मांग की।
प्रदेश संयोजक ने कहा कि अमरोहा शहर में दिन-ब-दिन बढ़ती जाम की समस्या गंभीर हो गई है। गजरौला नगर अध्यक्ष राजू यादव ने नए भवन नियमों का मुद्दा उठाया। कहा कि किसी भी व्यापारी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान कमर नकवी, समीर खान, मोहम्मद नदीम, हाजी सोनू, सऊद अली, सुभाष शर्मा, विकास चौधरी, रणवीर सिंह, ऋषि चौहान, शशांक त्रिवेदी, हरीश अरोड़ा, रजा आदिल, मनु शर्मा व अजीम एडवोकेट मौजूद रहे।
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व्यापारियों ने तालाबों और नालों से कब्जे को हटाने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने, कुत्तों और बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई। उन्होंने प्रतिबंधित पशुओं और अवैध नशीली दवाओं का कारोबार करने वालों पर रासुका लगाने की भी मांग की।
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प्रदेश संयोजक ने कहा कि अमरोहा शहर में दिन-ब-दिन बढ़ती जाम की समस्या गंभीर हो गई है। गजरौला नगर अध्यक्ष राजू यादव ने नए भवन नियमों का मुद्दा उठाया। कहा कि किसी भी व्यापारी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान कमर नकवी, समीर खान, मोहम्मद नदीम, हाजी सोनू, सऊद अली, सुभाष शर्मा, विकास चौधरी, रणवीर सिंह, ऋषि चौहान, शशांक त्रिवेदी, हरीश अरोड़ा, रजा आदिल, मनु शर्मा व अजीम एडवोकेट मौजूद रहे।
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