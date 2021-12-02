Amroha News: नलकूप की हौद में डूबने से दो वर्षीय बच्चे की मौत
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:01 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:01 AM IST
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बुरावली(अमरोहा)। रहरा थाना क्षेत्र के गांव बुरावली में नलकूप के हौद में डूबने से दो वर्षीय मासूम की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बिना कार्रवाई शव को सुपुर्द ए खाक कर दिया।
बुरावली में ईदगाह के पास शकील अहमद का परिवार रहता है। शकील अहमद मजदूरी के साथ खेतीबाड़ी भी करते हैं। रोज की तरह बृहस्पतिवार को शाम के समय वह अपने दो वर्षीय पुत्र सुभान व परिजनों के साथ खेत पर काम करने गए थे। परिजन खेत के काम में व्यस्त हो गए। इसी दौरान मासूम सुभान खेलते-खेलते खेत में बने नलकूप के हौद के पास चला गया और अचानक उसमें गिरकर डूब गया। कुछ समय बाद जब परिजनों ने देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। मासूम का शव पानी में उतरा रहा था। परिजन आनन-फानन में मासूम को निकालकर बुरावली के निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक सुभान तीन बहनों का इकलौता भाई था। इकलौते बेटे की मौत से मां शबाना का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बिना किसी पुलिस कार्रवाई के मासूम के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। सीओ पंकज कुमार त्यागी का कहना है कि इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है।
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बुरावली में ईदगाह के पास शकील अहमद का परिवार रहता है। शकील अहमद मजदूरी के साथ खेतीबाड़ी भी करते हैं। रोज की तरह बृहस्पतिवार को शाम के समय वह अपने दो वर्षीय पुत्र सुभान व परिजनों के साथ खेत पर काम करने गए थे। परिजन खेत के काम में व्यस्त हो गए। इसी दौरान मासूम सुभान खेलते-खेलते खेत में बने नलकूप के हौद के पास चला गया और अचानक उसमें गिरकर डूब गया। कुछ समय बाद जब परिजनों ने देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। मासूम का शव पानी में उतरा रहा था। परिजन आनन-फानन में मासूम को निकालकर बुरावली के निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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मृतक सुभान तीन बहनों का इकलौता भाई था। इकलौते बेटे की मौत से मां शबाना का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बिना किसी पुलिस कार्रवाई के मासूम के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। सीओ पंकज कुमार त्यागी का कहना है कि इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है।
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